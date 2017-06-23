В Славянске нашли схрон с гранатометом и гранатой. Главная

Тайник, в котором находилась реактивная противотанковая граната РПГ-26 и ручная граната РГД-5, обнаружили в Славянске оперативники Управления СБУ в Донецкой области совместно с ГСЧС и полицией. Об этом сообщает пресс-группа управления СБУ в Донецкой области.

«Схрон был оборудован в разрушенном здании, находящемся неподалеку пути из центра города до трассы Е-40 "Киев-Довжанский"», – отмечается в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Фото: пресс-группа управления СБУ в Донецкой области