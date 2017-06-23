Главный тренер ФК «Мариуполь» рассказал о новичках команды. Главная

Первый тренировочный сбор у ФК «Мариуполь» самый тяжёлый в подготовке команды к новому сезону. Основной упор делается на общефизическую подготовку и кроссы. Об этом сегодня, 23 июня, заявил главный тренер ФК «Мариуполь» Александр Севидов.

«Достаточно тяжелый первый этап, он укороченный летом. Неделю мы проводим тренировки в Мариуполе. Утренние занятия у нас всегда идут нагрузочные, много беговой работы», – рассказал Севидов.

26 июня команда начнет второй тренировочный этап подготовки, который пройдет в Киеве. В планах мариупольцев – несколько контрольных поединков. 29-го июня «Мариуполь» сыграет с «Колосом», также запланированы матчи с «Олимпиком», «Арсеналом» и «Десной». Завершат подготовительный сбор мариупольцы в Одессе, где 9 июля сыграют контрольный поединок с «Черноморцем».

В составе команды появились уже первые новички. Контракты подписали Андрей Борячук и Вячеслав Чурко. «Мы планируем еще несколько игроков подписать. Обязательно надо пригласить крайнего защитника, так как это направление у нас слабое, особенно правый фланг», – уточнил главный тренер ФК «Мариуполь».

Прокомментировал Александр Севидов и нежелание команд «Динамо» и «Карпаты» проводить матчи в Мариуполе. «После событий на "Олимпийском", наверное, безопасней играть в Мариуполе, чем в Киеве. Согласитесь, это ненормально, когда в мирном городе команда не играет при своих зрителях, я считаю, что это будет не правильно», – считает Севидов.

16 июля возьмет старт чемпионат Украины среди команд высшей лиги. В первом туре команда Александра Севидова сыграет в Мариуполе против клуба «Верес».

Напомним, по результатам сезона 2016/2017 Первой лиги Чемпионата Украины по футболу в Премьер-лигу нового сезона вышел мариупольский ФК «Мариуполец» (ранее «Ильичевец»). Теперь в рамках Высшей лиги часть матчей должна пройти в Мариуполе.

В свою очередь представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины.

Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

Источник: ТРКК «Сигма»

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