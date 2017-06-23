В Горняк на поиски Алины Васютиной прибыла группа подкрепления (Фото). Главная

В Горняк (Донецкая обл.) на поиски 6-летней Алины Васютиной прибыла группа подкрепления. Полицейские отрабатывают несколько версий ее исчезновения и вероятных подозреваемых, причастных к этому.

«Организацию поисковой операции сегодня (23 июня – ред.) лично проверил заместитель председателя Нацполиции Украины – начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Генерал на месте собрал всех руководителей структурных и территориальных подразделений полиции Донецкой области, которые задействованы в поисках, и заслушал результаты 4-дневной операции по направлениям каждой службы. Вячеслав Аброськин определил недостатки по определенным направлениям и сделал замечание руководителю Покровского отдела полиции Юрию Гречишкину по организации поисковых мероприятий», – отметили в пресс-службе.

По итогам совещания было принято решение продолжить поиски девочки. Для этого в Горняк прибыли новые силы полиции. На смену правоохранителям, которые последние 4 дня прочесывали там каждый сантиметр земли, сегодня, 23 июня, прибыли 50 сотрудников областного главка полиции и Центрального отдела.

В районе, где пропала Алина, обустроен оперативный штаб. На ее поиски задействована спецтехника, организована спецсвязь между всеми поисковыми группами.

Ребенка ищут 200 сотрудников полиции, кинологи, 100 нацгвардейцев, сотрудники ГСЧС, коммунальщики, волонтеры, местные горняки. Правоохранители и военнослужащие пешком прочесали более 80 км лесополосы. Проверены 50 улиц, обследована территория бывшего завода, где было много канализационных колодцев, шахтные отвалы, водоемы, дачные массивы.

Полицейскими проверено 1090 домовладений, 195 заброшенных домов, 1840 человек. Полицейские фиксируют тех, кто на момент опроса отсутствовал дома, и возвращаются туда повторно.

«Особое внимание – проверке ранее судимых лиц. Сейчас отработано всех граждан, которые были осуждены за тяжкие преступления, в том числе – за насилие. Устанавливается и проверяется информация, где они находились в день исчезновения девочки. Полиция отрабатывает любую информацию, которая может хоть как-то касаться исчезновения девочки», – отметили в пресс-службе.

Параллельно проводится работа с семьей Алины. Кроме нее, в семье воспитывается еще трое детей. Самому старшему мальчику 15 лет, самая младшая – Алина. Семья неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным, условия проживания ужасные. В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в больнице. С ними работают психологи. А волонтеры делают небольшой ремонт в доме, чтобы там было возможно пребывание малышей.

Напомним, 6-летняя Алина Васютина исчезла 19 июня. В 14:00 девочка пошла в магазин за мороженым и не вернулась. Мать сообщила в полицию о ее исчезновении в 21:00.

На поиски ориентированы всех сотрудники полиции Донецкой области. Плакаты с фото и приметами девочки размещены на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах области.

Для удобства информацию о девочке можно оставлять по телефону горячей линии ГУНП в Донецкой области 0 800 505 102, которая работает круглосуточно и является бесплатной.

Фото: пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области

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