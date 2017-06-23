На АКХЗ привлекли внимание европарламентариев к проблеме техводы и ремонту водовода. Главная

Европарламентарии и послы Словении, Хорватии, Португалии ознакомились с работой предприятия в прифронтовой Авдеевке, посетив сегодня, 23 июня, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ). Об этом заявил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

«Во время встречи мы собирались обратить внимание на все проблемы, которые существуют на заводе. В основном, это связано с технической водой и ее оборотом. Мы показали делегации, как она используется, ее доступы и подачу. Наша задача — вынести на уровень Минских договоренностей вопросы обеспечения предприятия технической водой и ремонта водовода. Делегация удивлена нашей аргументацией, она увидела наши зоны риска и суть проблемы, сейчас мы рассчитываем на решение проблем с международной помощью», — сказал Магомедов.

Также Магомедов рассказал, что он хочет, чтобы предприятие оставалось экологическим флагманом коксохимической промышленности в Украине. Всего за время боевых действий Группа Метинвест инвестировала в экологические мероприятия в Авдеевке 177,4 млн грн.

«Несмотря на войну, мы вкладываем деньги в экопроекты. В том году мы закончили установку ТКР, в этом году у нас большие планы по модернизации, направленные на устранение выбросов вредных веществ из емкостей и хранилищ смолоперегонного цеха, инвестируем в него 3 млн грн. Мы продемонстрировали делегации, что работа в данном направлении продолжается. Все понимают, к чему стремится наша компания — это экологически чистое производство», — добавил руководитель АКХЗ.

Помимо этого, Муса Магомедов подчеркнул, что сейчас самым важным вопросом остается техническая вода и проблема восстановления водоводов, без которых для города и региона возникнут существенные проблемы. Также он отметил, что совместно с государством Авдеевский коксохим будет инвестировать в газопроводы, жизненно важные для жителей Авдеевки.

«78% бюджета — это наши отчисления в Авдеевке. Жизнь города зависит от того, насколько мы своевременно платим в бюджет. Сложно переоценить значимость коксохима, все понимают его важность. Мы живем одной жизнью с городом, у нас общий путь. От нашего предприятия зависит не только судьба города, но и наших смежников. Не будет кокса — не будет металла на "Азовстали" и "Запорожстали". От нашей работы зависит очень многое, как в производственной сфере, так и в экологической», — сказал Магомедов.

По материалам AVDEEVKA.CITY

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