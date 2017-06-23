Жителям «Л/ДНР» раздали 2 тыс. экземпляров украинской газеты (Фото). Главная

На КПВВ «Майорск» жителям неподконтрольных территорий Донбасса раздали спецвыпуск украинского издания «Вести Донбасса». Об этом сегодня, 23 июня, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Жителям временно оккупированных территорий раздали спецвыпуск газеты "Вести Донбасса". Привлекаем людей, которые стали заложниками русского мира, в украинское информационное пространство», – сообщил Жебривский.

Спецпроект, который реализует редакция газеты, направлен на переселенцев и людей, которые приезжают из временно неподконтрольных территорий Донбасса. «Мы должны им помочь, прежде всего, как нашим согражданам. Помочь решить насущные вопросы, оформить пенсию, получение помощи. Эта полезная информация есть в спецвыпуске», – рассказали представители издания.

В этот день было роздано 2 тыс. экземпляров выпуска. «Люди живо интересуются материалами газеты», – уточнили в издании.

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