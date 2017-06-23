Алексеево-Дружковка просит признать территории вблизи Константиновки зоной экологического бедствия. Главная

В Алексеево-Дружковке провели сессию и просят помощи у Кабинета министров Украины. Из-за неприятного запаха из Константиновки местные жители требуют признать территорию зоной экологического бедствия и принять меры.
Сессия в Алексеево-Дружковке состоялась 22 июня. Поводом стало общее собрание жителей, где люди собрали несколько сотен подписей. Депутаты приняли решение об обращении в Кабмин с просьбой вмешаться в ситуацию и признать прилегающую территорию, откуда к людям доходит неприятный запах, зоной чрезвычайного экологического бедствия.
В обращении в Министерство экологии и природных ресурсов изложена просьба признать территорию, где сливали неизвестные отходы, зоной бедствия. Также говорится о том, что прокуратура Константиновки проводит расследование, а местные власти не в состоянии принять меры, чтобы защитить людей.
Сегодня, 23 июня, Краматорск посетила делегация Министерства экологии Украины, чтобы обсудить проблемные вопросы в сфере охраны окружающей природной среды в Донецкой области, необходимость совершенствования природоохранного законодательства и деятельности в сфере обращения с отходами.
Источник: ТК «До ТеБе»
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