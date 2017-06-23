В «ЛНР» сообщили о ранении двух детей. Главная

В Стаханове (после переименования – Кадиевка, временно неподконтрольная территория Луганской обл.) два ребенка получили ранения в результате артобстрела. Об этом сообщили интернет-ресурсы НКТ*.

«Один из снарядов попал в жилой сектор по ул. Зеленая, д. 13», – говорится в сообщении. В результате обстрела пострадал фасад дома, кровля, летняя кухня.

Сообщается также о ранении двух детей. «Ранения получили два ребенка. Мальчик 13 лет доставлен в городскую больницу Стаханова с осколочными ранениями. Девочка девяти лет – контузия», – уточняется в информации.

НКТ* – временно неподконтрольная украинской власти территория