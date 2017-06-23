На «Азоте» не выплатили зарплату, – депутат Шахов. Главная

На ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"», несмотря на обещания, сотрудникам не выплатили зарплату. Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов, пишет «Рoliteka.net».
«60 млн грн задолженности как "висело", так и осталось. Каждый месяц долг растет», — сказал Шахов.
По его словам, на предприятие так и не завезли сырье. «Селитра еще не зашла. Обещают, что с 1 июля зайдет аммиак для изготовления селитры. Но пока воз и ныне там. Я сделал запросы в Генеральную прокуратуру по возбуждению уголовного дела на дирекцию завода за невыплату заработной платы. Я обратился в Фонд госимущества по поводу документов и договоров, которые были подписаны акционером, если они не выполняются, их нужно расторгать и передавать их либо государству, либо другому собственнику»,— заявил народный депутат.
По словам парламентария, также направлено обращение к губернатору
«Обстановка очень накаленная. 4 тыс. людей выброшены на улицу. До сих пор никто не задействовал рычаги для запуска завода. Я от себя собираю группу депутатов, выездной комитет по бюджету и по промышленности, чтобы на месте разобраться в этой ситуации», — пояснил Шахов.
Напомним, что председатель правления ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» Леонид Бугаев рассказал, что вскоре предстоит пуск 2-х технологических цехов предприятия.
Как сообщалось ранее, управляющая компания «Ostchem» была вынуждена начать массовые сокращения персонала на «Северодонецком объединении "Азот"» из-за сворачивания производства в связи с неспособностью Украины предпринять меры по защите отечественного рынка азотных удобрений от демпингового российского импорта. Сокращение вызвало протесты, работники начали выходить на митинги с требованием погасить задолженность по зарплате. Крайняя акция прошла 15 июня в Северодонецке, на которой призвали инициировать процесс национализации предприятия.
Ранее стало известно, что на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» обещают выплатить часть задолженности.
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