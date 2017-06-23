Студенты Донетчины побывали на парижском авиасалоне (Видео). Главная

На одном из самых престижных авиасалонов мира – парижском Ле Бурже – 100 украинских студентов. Они стали победителями конкурса «Авиатор-2017», который ежегодно проводит Благотворительный Фонд Бориса Колесникова. В этом году в нем участвовало 6,5 тыс. учащихся технических вузов страны. В сотню лучших авиаторов попал и наш земляк – студент Виталий Кравченко из Славянского колледжа НАУ.

«Здесь было очень много интересного. 2,5 тыс. экспонатов на одном из самых больших аэропортов в стране. В самом конкурсе были очень интересные этапы, особенно мне понравился четвертый этап, в котором нужно было представлять свой проект. Поэтому этот конкурс – это такой фундамент для будущего нашей страны», – поделился впечатлениями Виталий.

Авиафорум Ле Бурже – место, где встречаются проектировщики и поставщики авиационной техники, профессионалы и фанаты авиации. Здесь проходят громкие презентации новинок и ведутся серьезные переговоры. Простые украинские студенты впервые увидели выставку подобного масштаба – самолеты-новинки и демонстрационные полеты.

А еще в Париже украинские студенты совершили виртуальный визит на Международную космическую станцию, о технологиях будущего говорили с зарубежными специалистами, участвовали в авиафорумах.

«Главное, чтобы молодые люди из нашей страны, безусловно самые талантливые, не чувствовали никаких комплексов перед своими западными коллегами. Это самое главное, увидеть, что мы не так уж далеко отстали. Так что ребятам надо выучиться. Не бывает бесконечных кризисов, все равно кризис наша страна преодолеет, и поэтому у меня нет сомнения, что они вырастут хорошими специалистами», – отметил президент Благотворительного фонда Борис Колесников.

Конкурс «Авиатор» Благотворительный фонд Бориса Колесникова проводит в шестой раз. В этом году в нем участвовали студенты 44 технических вузов и колледжей Украины. Цель проекта – поддержать будущих технических специалистов, лучших из них поощрить поездками на профильные выставки за рубеж и помочь с трудоустройством.

Источник: ТК «Донбасс»