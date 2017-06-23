В Мариуполе прогремел взрыв. Ранены семь полицейских. Главная

В Мариуполе на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, прогремел взрыв. Семь полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины – начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 17:14 в колл-центр 102 Главного управления полиции Донетчины поступило сообщение от неизвестного, что в Мариуполе на Приморском бульваре прогремел взрыв», – сообщил Аброськин.

Он также подтвердил, что в ходе проверки информации установлено, что взрыв действительно имел место на территории неработающего санатория, где располагался один из батальонов полиции, прибывший в Мариуполь для осуществления охраны стратегически важных объектов города.

«В настоящее время семь полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице. Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники и следственная группа прокуратуры области», – сообщил Аброськин.

По его информации, предварительно можно сказать, что произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета. «На все вопросы будут ответы по окончании осмотра места происшествия и выводов эксперта», – пообещал руководитель Главка.

Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин