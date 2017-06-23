Вопреки прогнозам врачей: Даниил из Красногоровки выжил после падения с 5 этажа (Видео). Главная

Его выбросило взрывной волной с 5 этажа. Это произошло во время обстрела Красногоровки. Врачи не верили в то, что 11–летний Даниил выживет. Вопреки прогнозам, ему это удалось, но ходить и говорить мальчик учится заново.

Даниил старательно крутит педали тренажера. Того, что для него это непосильный труд – не показывает.

Два года назад во время одного из обстрелов Красногоровки взрывной волной мальчика выбросило с 5 этажа.

«На балконе был, вещи снимал, волной – бомба взлетела, и я упал», – вспоминает мальчик.

От мощного удара раздробило череп. Выжил чудом.

«Когда нас привезли на первую помощь в Курахово в больницу, и когда мы там сидели 4 часа под кабинетом, врач вышел и сказал, что у ребенка нет шансов выжить. У нас была истерика», – рассказывает мама мальчика Наталья.

Ходить и даже говорить 11-летнему Даниилу пришлось учиться заново.

«Он находился долгое время на лечении в нейро-хирургическом отделении и у него нарушения функций левой руки и левой ноги. У него есть такое понятие, как дизартрия. То есть он не выговаривает все буквы, не выговаривает все слова», – комментирует состояние Даниила врач ортопедического отделения Татьяна Григоренко.

До сих пор ребенок борется с ежедневными болями. Восстановиться ему помогают специалисты Славянского санатория.

По данным ООН в военных действиях на Донбассе пострадали более 200 детей. Пройти полноценный курс реабилитации раненым помогает Штаб Рината Ахметова. Помощь в лечении получили уже 65 ребят.

Благодаря поддержке Штаба Ахметова Даниил в Славянске уже второй раз. Врачи наблюдают изменения в его состоянии.

«Улучшилась функция конечностей, он стал лучше говорить, ему легче ходить», – отмечает Татьяна Григоренко.

Мальчик мечтает о том, что скоро, как все его сверстники, он сможет вести активный образ жизни.

Источник: ТК «Донбасс»