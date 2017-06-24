Жебривский рассказал, когда в Авдеевку вернется газ. Главная

19 июня начались работы по восстановлению поставок газа в Авдеевку. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский в эфире телеканала «NewsOne».
«С этого понедельника мы приступили к газификации Авдеевки» – отметил Жебривский.
По его словам, успешно были решены проблемы с подключением города к линии электропередач.
«Мы обеспечили подключение линии электропередач с подконтрольной территории и уже четыре месяца в Авдеевке нет проблем с электроэнергией», – рассказал глава ОВГА.
Кроме того, он высказал надежду, что газоснабжение в городе будет восстановлено к 24 августа.
«На сегодняшний день есть проект стоимостью 57 млн грн, мы его начали и надеюсь, что ко Дню независимости в Авдеевке будут получать газ с подконтрольной территории. Как только будет режим тишины, за сутки мы готовы отремонтировать линию газоснабжения», – заявил Жебривский.
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