Жебривский рассказал, когда в Авдеевку вернется газ. Главная

19 июня начались работы по восстановлению поставок газа в Авдеевку. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский в эфире телеканала «NewsOne».

«С этого понедельника мы приступили к газификации Авдеевки» – отметил Жебривский.

По его словам, успешно были решены проблемы с подключением города к линии электропередач.

«Мы обеспечили подключение линии электропередач с подконтрольной территории и уже четыре месяца в Авдеевке нет проблем с электроэнергией», – рассказал глава ОВГА.

Кроме того, он высказал надежду, что газоснабжение в городе будет восстановлено к 24 августа.

«На сегодняшний день есть проект стоимостью 57 млн грн, мы его начали и надеюсь, что ко Дню независимости в Авдеевке будут получать газ с подконтрольной территории. Как только будет режим тишины, за сутки мы готовы отремонтировать линию газоснабжения», – заявил Жебривский.

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