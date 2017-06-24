В «ДНР» медики отказались дать информацию о погибших мирных жителях, – Хуг. Главная

В «ДНР» медики отказались дать информацию о погибших мирных жителях, – Хуг

24.06.17 01:44 ukrinform.ru Новости 5

В «ДНР» медики отказались дать информацию о погибших мирных жителях, – Хуг

Медицинские работники первой городской больницы, которая расположена на территории неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.), отказались предоставить Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ информацию о погибших мирных жителях. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Укринформ».

«Медицинский персонал в больнице №1 в городе Макеевке отказался нам предоставлять информацию, которая помогла бы нам подтверждать факты потерь среди гражданского населения. В наших отчетах вы можете найти много таких же примеров отказа в информации», – сказал Хуг. 

Фото: rbc.ua

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