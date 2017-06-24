На Донетчине полиция разыскивает 17-летнего парня (Фото). Главная

Славянским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области устанавливается местонахождение без вести пропавшего жителя Славянска, который 23 июня около 13:00 оставил место жительства, взяв с собой личные вещи. С тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Герасимов Владислав Игоревич, 11.02.2000 года рождения.

Приметы: рост около 180-190 см, лицо овальное, волосы средней длины светлые, телосложение худощавое, глаза темные, без особых примет.

Был одет: синие джинсы, рубашка в сине-белую клетку, джинсовые кеды. Мог переодеться в серую футболку с белой надписью на груди.

При себе имел деньги, ноутбук и рюкзак черного цвета.

Просьба всех кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения разыскиваемых обращаться на линию 102, или по телефонам 095 719 89 83, 095 418 86 74.

Фото: пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области

Читайте также: