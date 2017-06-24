В Мариуполе новая насосная станция обеспечит водой целый микрорайон. Главная

В Приморском районе Мариуполя ведутся работы по строительству повышающей насосной станции КП «МПУ ВКХ». Благодаря ей жители верхних этажей перестанут страдать от слабого напора воды и ее отсутствия в ночное время. С ходом строительства станции ознакомился мэр города Вадим Бойченко.

К середине июля текущего года планируется завершить проект «Реконструкции системы водоснабжения Приморского района с установлением повышающей насосной станции по ул. Флотской». Уже возведено здание для насосной, совсем скоро она будет ограждена забором и подключена к сигнализации. Здесь установят три насоса – рабочий, дублирующий и запасной. Благодаря автоматизированной системе, при низком давлении воды на определенных участках будет подаваться сигнал, который позволит максимально быстро влиять на давление в системе.

«Стоимость проекта составляет более 2,5 млн грн. Его реализация позволит обеспечить жителей верхней части Приморского района, которые с момента заселения в свои дома страдали от слабого напора воды, круглосуточной качественной подачей воды», – отметил Вадим Бойченко.

Данная насосная станция будет обеспечивать водой 91 многоэтажку с населением более 9 тыс. человек, более 10 тыс. мариупольцев, проживающих в частном секторе и коммерческие структуры, расположенные в этой местности.

«При этом домовые подкачивающие насосы уже будут не нужны. Поэтому 20 таких устройств можно будет переставить в дома, где есть потребность в них», – отметил начальник КП «МПУ ВКХ» Геннадий Изюмов ​​во время демонстрации строительства насосной станции городскому голове.

Он также рассказал, что всего в Мариуполе установлено около 600 домовых насосов и этого недостаточно. Для качественного обеспечения мариупольцев водой в городе необходимо установить 9 таких насосных станций.

«Система качественной подачи воды как раз и заключается в том, что мы будем отказываться от подкачивающих насосов, установленных на дома, и переходить к таким большим насосным станциям, которые могут обеспечить подачу воды на целый микрорайон», – подчеркнул Вадим Бойченко.

Источник: MRPL.CITY