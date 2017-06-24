На Луганщине международные организации поддерживают предпринимателей-переселенцев. Главная

В рамках Программы развития ООН в Луганской области продолжается реализация проекта «Быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы внутренне перемещенных лиц в Украине». В июле 2016 года на Луганщине стартовала очередная программа, направленная на поддержку предпринимательства и способствующая созданию рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

Отмечается, что из 346 зарегистрированных заявок оценочным комитетом было отобрано 63 проекта для финансирования бизнес-идей.

Также с 2015 года продолжается тесное сотрудничество с международной благотворительной организацией «Mercy Corps». В рамках реализации проекта по международной технической помощи для ВПЛ и лиц, пострадавших во время боевых действий на востоке Украины, в Луганской области отработано 2200 анкет по программе малых грантов. При этом донором отобрано и профинансировано 800 заявок бенефициаров. С ноября 2016-го продолжилась очередная программа малых грантов под самозанятость.

Комплексную программу по поддержке ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта на востоке Украины, нуждающихся в помощи для восстановления или расширения собственного бизнеса, проводил и «Датский Совет по делам беженцев». Общее количество собранных заявок — 1500, из которых около 1 тыс. бизнес-планов были профинансированы.