Минский формат переговоров нужно менять, – Жебривский. Главная

Минский формат переговоров нужно менять, но для внесения изменений требуется согласие всех сторон конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский в эфире телеканала «112 Украина».

«В "Минск-1" фактически с 6 сентября 2014 года частично прекратились обстрелы, и была частичная тишина на фронте, меньше гибло солдат и мирных жителей. В "Минск-2" после Дебальцевской бойни, которую устроили российские военные, остановили в районе Светлодарской дуги, в этой части Минские соглашения сыграли свою положительную роль. По поводу заложников, на первом этапе, благодаря минской переговорной группе, освобождали. Но, в последнее время, Россия фактически перестала давать добро на обмен заложниками. Второй вопрос – должен сохраняться режим тишины. С завтрашнего дня (24 июня – ред.) должно быть так называемое "хлебное перемирие", хотя сегодня лупили из чего попало, особенно доставалось югу Донецкой области и частично Луганской в районе Крымского. Также есть экологические вопросы. Так называемые сайты так называемой "ДНР" объявляют, что в Украине экологический кризис, и при этом не дают добро ни на обследование завода в Торецке, ни на фекальный отстойник в Новолуганске и возможность подключить газоснабжение для Марьинки, Красногоровки и электроснабжения для Жованки. В то же время на свои территории заливают шахты и не откачивают воду. Сегодня одни из вопиющих вопросов, которые нужно хоть на какой-то площадке обсуждать, пока в Минске. Тот, кто говорит, что нужно менять, видимо так, потому что нужны результаты. Но для того, чтобы менять, нужна добрая воля всех сторон. Украина, ОБСЕ готовы? Думаю, да. Но, к сожалению, на сегодня Россия не готова менять формат этих переговорных процессов», – отметил он.

Жебривский предположил, что ситуация может измениться после выборов в Германии. «Мы также имеем президента Макрона, который уже показал зубы, как россиянам, так и Трампу. Также есть вопрос по поводу выборов в Германии в сентябре, и я думаю, когда они пройдут, этот процесс, можно ожидать большей динамики в переговорном процессе», – сказал он.