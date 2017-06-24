На Донбассе проживают 6,4 млн человек, – статистика. Главная

По состоянию на 1 мая на Донбассе проживало 6 млн 424 тыс. 790 человек. Таковы сведенные данные главных управлений статистики Донецкой и Луганской областей.

Так, в Луганской области на 1 мая проживало 2 млн 190 тыс. 490 жителей (наличное население, 34% населения Донбасса). За январь – апрель население (без учета неподконтрольной украинской власти территории) – НКТ) сократилось на 2809 человек: родилось 1935 детей, умерло – 4744 человек.

В Донецкой области по состоянию на 1 мая численность наличного населения составила 4 млн 234,3 тыс. человек (66% жителей Донбасса). В течение января – апреля число жителей (без учета НКТ) уменьшилось на 9,8 тыс. человек, в том числе вследствие естественного сокращения на 7 тыс. человек (разница между числом рожденных и умерших) и на 2,8 тыс. человек – за счет миграционных процессов (разница между прибывших в область и выбывших за ее пределы).

В январе – апреле в области (без учета НКТ) родилось 5,5 тыс. детей, умерло 12,5 тыс. человек.

Из общей численности населения Донецкой области:

3836,4 тыс. человек (90,7%) – жители городских поселений,

394,8 тыс. человек (9,3%) – жители сельской местности.

Для сравнения: в среднем по Украине удельный вес городских жителей составляет 68,9%, сельских – 31,1%.

Численность населения области в возрасте 65 лет и старше составила на 1 января 2017 года 811,4 тыс. человек, или 19,2% общей численности постоянного населения (по Украине – 16,2%). Удельный вес населения такого возраста выше в сельской местности – 19,9% против 19,1% в городских поселениях.

На каждые 1000 человек в возрасте 15-64 года приходится 281 человек в возрасте 65 лет и старше (по Украине – 237 человек) и 184 ребенка до 15 лет (по Украине – 225 детей).

Численность детей в возрасте до 15 лет в Донецкой области на начало 2017 года составила 532,0 тыс. человек, или 12,6%, против 15,4% в среднем по Украине.