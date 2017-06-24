Перемирие на Донбассе позволит провести ремонтные работы на ряде объектов, – Геращенко. Главная

В случае соблюдения условий перемирия с 24 июня важно решить экологические проблемы и провести ремонтные работы на объектах инфраструктуры на Донбассе. Об этом 23 июня на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Для решения экологических проблем очень важна безопасность! ТКГ в Минске договорилась о режиме тишины с 24 июня. Будет ли тишина – увидим уже после полуночи. Если будет соблюдаться тишина – будет шанс провести ремонтные работы на ДФС (Донецкая фильтровальная станция – ред.), Авдеевском коксохиме и других предприятиях вблизи линии столкновения», – написала Геращенко.

Напомним, 21 июня, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о «режиме тишины» на период сбора урожая. «Хлебное перемирие» должно начаться с 00:00 24 июня и продлиться до 31 августа.

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