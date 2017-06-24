В ОБСЕ обеспокоены состоянием моста вблизи Станицы Луганской. Главная

Состояние деревянной части разрушенного моста в Станице Луганской существенно ухудшилось. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Осуществляя там мониторинг, наблюдатели оценили, что состояние деревянной части разрушенного моста существенно ухудшилось. Находясь под мостом, они видели, что на расстоянии 2,5 м от основания моста деревянная опорная балка почти полностью разрушилась, в результате чего мост сильно провисает и становится шатким при нагрузке на балку. Члены патруля Миссии видели, как на этом участке моста трое пешеходов упали, а еще около 10 едва удерживали равновесие. Наблюдатели также видели, как в том же месте местные жители потеряли равновесие и, в результате этого, не удержали мужчину с ограниченными возможностями, которого они переносили. Позже все они пожаловались членам патруля СММ на то, что мост не ремонтируют», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.

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