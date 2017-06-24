Сколько стоит порыбачить в «ЛНР». Главная

На 8-ми водных объектах в «Луганской народной республике» частные предприниматели – арендаторы водоемов, организовали платное рыболовство. Об этом сообщает «министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР».
Отмечается, что для любителей рыбалки работают такие платные водные объекты:
- водный объект «Белый» в Лутугинском районе:
– стоимость рыбалки летом – 100 руб. (44 грн по курсу «государственного банка ЛНР»),
– зимой – 50 руб. (22 грн),
рыба оплачивается отдельно;
- Первозвановское водохранилище в Лутугинском районе:
– стоимость рыбалки летом – 100-200 руб. (44 – 87 грн),
– зимой – бесплатно;
- водный объект «Кутыревой» в Антрацитовском районе:
– стоимость рыбалки летом – 200 руб. (87 грн),
– зимой – бесплатно;
- водный объект «Зирчанский» в Антрацитовском районе:
– стоимость рыбалки летом – 100 – 200 руб. (44 – 87 грн),
– зимой – бесплатно;
- водный объект «Гусятник» в Антрацитовском районе:
– стоимость рыбалки летом – 300 руб. (131 грн),
– зимой – 75 руб. (33 грн);
- водный объект «Новоукраинский» в Антрацитовском районе:
– стоимость рыбалки летом – 200 руб. (87 грн),
– зимой – 60 руб. (26 грн);
- водохранилище Нагольчанское в Антрацитовском районе:
– стоимость рыбалки летом на хищных рыб с берега – 100 руб. (44 грн),
– рыбалка летом на хищных рыб с лодки – 200 руб. (87 грн),
– рыбалка летом за лов рыб семейства карповых – 500 руб. (218 грн),
– зимой – 50 руб. (22 грн).
- Краснянское водохранилище в Краснодонском районе:
– стоимость рыбалки летом – 150 руб. (66 грн),
– зимой – бесплатно.
Но более подробную информацию можно получить непосредственно на водоеме у арендатора.
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