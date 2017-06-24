Члены Европарламента посетили Авдеевку и КПВВ «Майорск» (Фото). Главная

Члены Европейского парламента посетили Авдеевку и контрольный пункт въезда-выезда «Майорск» в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Она отметила, что в состав делегации вошли члены Европарламента Петрас Аустрявичус, Анна Фотыга, посол Словении в Украине Наташа Прах, посол Хорватии в Украине Томислав Видошевич, в Украине Португалии в Украине Мария Кристина Ди Алмейда.

По результатам визита они заявили, что тема экологии, возможной техногенной катастрофы на Донбассе будет одной из ключевых на заседании парламентского Комитета Ассоциации Украина – ЕС, который пройдет осенью в Украине.

«Они стали первыми европейцами, которые своим глазами увидели разрушенную Промку в Авдеевке, пообщались с ребятами из легендарной 72-й бригады. Они шокированы информацией: за последние 9 месяцев, которые 72-я защищает Авдеевку, погибло 57 героев этой бригады, страшные потери были зимой 2017 года», – отметила Геращенко.

Кроме темы безопасности европейцы уделили внимание гуманитарной проблематике, побывали на КПВВ «Майорск», где пообщались, в том числе, и с жителями с неподконтрольных территорий.

«Для меня лично важно, что КПВВ в бытовом плане усовершенствовано, здесь ежедневно в пешеходной очереди проходит до 10 тыс. граждан и около 1200 автомобилей. Наконец на КПВВ начали раздавать украинские газеты (я настаивала на этом уже 2 года), правда, газет катастрофически не хватает и нам очень нужно специальные информационные брошюры, которые здесь расходятся как горячие пирожки. Наконец работает Украинское радио, есть информация об условиях обучения детей с оккупированных территорий в украинских вузах».

Также европейцы познакомились с реализацией культурных проектов, поддерживаемых ЕС, в частности, библиотекой в Луганской области, объектами водоснабжения.

«Но ключевая тема – экология. Наши друзья посетили Авдеевский коксохим и приняли участие в расширенном совещании с участием местной власти, чиновников и депутатов. Мы приняли совместное коммюнике по результатам этого совещания, мы активизируем совместные усилия по информированию ЕС в отношении экологических проблем Донбасса, просим увеличить помощь по программам мониторинга ситуации экологии, для решения экологических проблем, разминирования. Мы будем вместе обращаться в международные институты по проблеме недопуска к оккупированным территориям экологических миссий, международных экспертов, готовы содействовать в откачке воды из затопленных шахт», – констатировала Геращенко.

Фото: Facebook / Ирина Геращенко

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