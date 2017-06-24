Сводка из зоны АТО за 23 июня: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) 48 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 14 раз – из артиллерии, которая строгая запрещена минскими соглашениями. В результате обстрелов двое бойцов сил АТО получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Учитывая количество и интенсивность вражеских обстрелов, сложной ситуация остается на Луганском направлении», – отмечается в сообщении.

Так, на луганском направлении зафиксировано 27 фактов применения оружия противником. Наиболее напряженной была обстановка в районе Бахмутской трассы, где представители НВФ неоднократно накрывали плотным огнем из 82 и 120-мм минометов, 122-мм артиллерии позиции украинских военных вблизи Крымского. Вечером противник открывал огонь из минометов по опорным пунктам украинских силовиков неподалеку Новотошковского, Новоалександровки, Новозвановки, Счастья и Попасной. Также в течение дня из пехотного вооружения представители НВФ вели огонь в районе Лобачево, Донца и Нижнетеплого.

На приморском (мариупольском) направлении утром под обстрелом из 122-мм артиллерийских систем оказались опорные пункты сил АТО в районе Широкино и Водяного. В течение дня противник почти не применял оружия, а с наступлением сумерек вновь активизировался. Так, из 120-мм минометов представители НВФ обстреляли укрепления украинских военных неподалеку Лебединского, а из 82-мм минометов – в районе Талаковки. Также противник неоднократно из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций открывал огонь по украинским военным, которые держат оборону возле Широкино, Гнутово, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого. Всего в течение минувших суток представители НВФ 13 раз применяли оружие против подразделений сил АТО на этом участке фронта.

На донецком направлении еще до рассвета противник открывал огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Каменка и Новоселовка Вторая. Днем на этом направлении установилось относительное затишье. Вечером представители НВФ из 82-мм минометов обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в районе Зайцево. Несколько позже представители НВФ трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по украинским оборонительным позициям в южном пригороде Авдеевки. Из аналогичного вооружения противник обстрелял украинских военных у Песок.

В «ЛНР» заявили, что «киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции "народной милиции ЛНР", нарушив согласованное Контактной группой "хлебное перемирие". В 00:35 24 июня с направления Станицы Луганской был открыт огонь в направлении памятника князю Игорю». Также в «ЛНР» утверждают, что «в течение суток обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, Кировска, поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, сел Калиновка, Желобок, Обозное, Анновка и Сокольники. В результате обстрелов получили повреждения дома в Стаханове, Кировске, где также обесточен водозаборный узел, и в пгт Донецкий. В Стаханове в ходе обстрелов 12-летний мальчик получил осколочные ранения, а 9-летняя девочка – контузию. Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».

В «ДНР» утверждают, что «Вооруженные силы Украины сегодня ночью открыли огонь по городу Докучаевск через полчаса после начала перемирия. В период с 00:30 до 01:30 украинские силовики обстреливали окраины Докучаевска. По предварительным данным, огонь велся из танковых орудий и тяжелой артиллерии». Также в «республике» заявляют, что «Вооруженные силы Украины за два часа действия режима прекращения огня в Донбассе семь раз начинали обстрелы в направлении "ДНР"».