Ситуация в пунктах пропуска утром 24 июня. Главная

Сегодня утром, 24 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45 тыс. человек и 6,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9355 человек и 1225 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 11250 человек и 1990 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9555 человек и 1955 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4970 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9955 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/110;

КПВВ «Марьинка» – 200/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/25;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «На Донецк на 8:00 очередь почти до Марьинского кольца».

Анна: «8:20. На Донецк между первой и второй посадкой. Ближе к кольцу хвост очереди».

Максим: «9:20. На Донецк 170 машин, очередь растет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Helena: «6:09. На Новотроицком. Стою перед знаком 90. Первую партию впустили на бп».

Helena: «8:03. На Еленовке жесть в обе стороны. Движения нет вообще».

Юлия: «8:20. Только что проехали БП в сторону Донецка машин нет, пешие человек 20. В сторону Украины машин 20-30, пеших 15-20».

КПВВ «Гнутово»: