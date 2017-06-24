Ситуация в пунктах пропуска утром 24 июня. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска утром 24 июня

24.06.17 09:49 dnews.dn.ua Новости 90

Ситуация в пунктах пропуска утром 24 июня

Сегодня утром, 24 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45 тыс. человек и 6,3 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 9355 человек и 1225 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 11250 человек и 1990 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 9555 человек и 1955 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 4970 человек и 1040 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9955 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 50/110;
  • КПВВ «Марьинка» – 200/100;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/25;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Татьяна: «На Донецк на 8:00 очередь почти до Марьинского кольца».
  • Анна: «8:20. На Донецк между первой и второй посадкой. Ближе к кольцу хвост очереди».
  • Максим: «9:20. На Донецк 170 машин, очередь растет».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Helena: «6:09. На Новотроицком. Стою перед знаком 90. Первую партию впустили на бп».
  • Helena: «8:03. На Еленовке жесть в обе стороны. Движения нет вообще».
  • Юлия: «8:20. Только что проехали БП в сторону Донецка машин нет, пешие человек 20. В сторону Украины машин 20-30, пеших 15-20».

КПВВ «Гнутово»:

  • Наталья: «На 5:40 Октябрь на Мариуполь очередь до мостика. Машины прибывают».

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