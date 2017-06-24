В «ДНР» заявили об успешном завершении процесса верификации пленных. Главная

«Уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова заявила, что процедура верификации лиц, удерживаемых сторонами конфликта на Донбассе, завершилась успешно. Об этом Морозова заявила, комментируя работу гуманитарной подгруппы в Минске 21 июня, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
«На встрече пришли к соглашению – признать результаты верификации, тем самым я могу констатировать ее успешное завершение», – сказала Морозова.
Также, она заявила, что «благодаря двум этапам процесса верификации были выявлены лица, которые не подтвердили отказ, подписанный под давлением украинских спецслужб».
Напомним, 22 июня экс-президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма выразил надежду, что список пленных будет согласован до 5 июля. Он сообщил о разногласиях в списках по 5-6 человек. «С украинской стороны никаких проблем, а у них на 15 человек больше в списке. Мы договорились, что до 5 числа мы должны все эти проблемы решить и начать процесс обмена», – сказал Кучма.
В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила о том, что до 132 человек возросло число украинских заложников, которых в настоящее время удерживают в «ДНР» и «ЛНР». Также Геращенко выразила мнение, что не стоит ожидать обмена пленными 5 июля, ведь после завершения верификации задержанных представители «ДНР» и «ЛНР» хотят еще раз согласовать перечень пленных, которых они готовы обменять.
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория
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