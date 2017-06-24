В «ЛНР» на мине подорвались трое гражданский. Главная

В поселке Боржиковка (Перевальский р-н, Луганская обл., НКТ*) при проведении полевых работ автомобиль «КамАЗ» наехал на противопехотную мину, пострадали трое мужчин. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает «центр пропаганды МЧС ЛНР».

Обмечается, что 30-летний водитель получил минно-взрывную травму, осколочное ранение нижних конечностей, тупую травму живота, черепно-мозговую травму. Через несколько часов после происшествия скончался.

Парень 19 лет получил глубокие ссадины правого плеча, ссадины лба и левого верхнего века, а юноша 17 лет – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Оба находятся в травматологическом отделении центральной городской больницы Алчевска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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