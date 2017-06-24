На КПВВ «Станица Луганская» новые ограничения. Главная

На КПВВ «Станица Луганская» Государственная пограничная служба вводит ограничения, которые помогут избежать ситуации, когда люди остаются в «серой зоне» между пунктами пропуска после их закрытия. Об этом сообщает пресс-служба Луганского пограничного отряда.

В сообщении отмечается, что в летний период пункт пропуска работает с 6:00 до 20:00. Пассажиропоток по сравнению с прошлым годом несколько увеличился, а по сравнению с зимним периодом увеличился в 3 раза.

«Во время увеличения пассажиропотока пограничники соответственно увеличивают количество пограничных нарядов и рабочих мест по проверке документов, что дает возможность оформлять до 10 тыс. человек в сутки, а это практически в два раза больше от предыдущих месяцев», – отмечают в Госпогранслужбе.

Вместе с тем, ситуация складывается так, что значительная часть граждан, которая пересекает линию разграничения в направлении неподконтрольной территории, прибывает на пункт пропуска после 17:00.

«В результате в связи с одновременным прекращением пропуска граждан, как на подконтрольной территории, так и на неподконтрольной территории, для людей остается риск остаться в "серой зоне". То есть граждане, которые пересекли КПВВ "Станица Луганская" после 18:00, не успевают пройти контроль на выходе из "серой зоны"», – констатируют в пресс-службе.

Для недопущения такой ситуации принято решение, что пограничники, исходя из ситуации с пассажиропотоком, могут в 19:30 прекращать запуск на КПВВ граждан, направляющихся в направлении неподконтрольной территории, и продолжают дооформлять людей, которые уже находятся на КПВВ.

«Руководство Луганского пограничного отряда обращается ко всем гражданам, отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям, связанным с защитой жизни и здоровья жителей Луганщины и надеемся, что таким образом будет минимизирован дискомфорт, связанный с переходом КПВВ "Станица Луганская"», – резюмировали в пресс-службе.

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