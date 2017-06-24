Жебривский выступает за единую военно-гражданскую администрацию на Донбассе. Главная

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский считает, что на Донбассе нужно ввести единую военно-гражданскую администрацию на две области. Такую мысль Жебривский выразил в эфире «Радио Свобода».

«По моему убеждению, нужно серьезно усилить военно-гражданскую администрацию. Кроме войны есть достаточно много территорий, тот же Краматорск, тот же Мариуполь, тот же Славянск, где есть обычная жизнь. Там военных больше, чем в других городах, но люди, в принципе, живут мирной жизнью. По моему убеждению, правильно было бы сделать единую военно-гражданскую администрацию на две области», – заявил Жебривский.

Жебривский также выразил мнение, что глава такой военно-гражданской администрации (ВГА) должен быть в статусе не ниже уровня заместителя секретаря СНБО и, в том числе, быть членом правительства. Первым заместителем должен быть военный человек, который будет осуществлять военную операцию. Также в этой структуре он видит руководителей облгосадминистраций – заместителей председателя ВГА.

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