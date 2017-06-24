Красный Крест предлагает создать «зоны безопасности» вокруг объектов водоснабжения Донбасса. Главная

Международный Комитет Красного Креста (МККК) выступил с предложением создать «зоны безопасности» вокруг ряда объектов инфраструктуры водоснабжения Донбасса, однако реализации данной инициативы мешает отсутствие доверия между сторонами конфликта на Востоке Украины. Об этом в интервью «ZN.ua» рассказал глава делегации МККК Алан Эшлиманн.

По словам Эшлиманна, единственный способ избежать экологической катастрофы на Донбассе – это быть уверенными: насосные станции функционируют, а сами трубопроводы не будут повреждены.

«Ведь, помимо прочего, на Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станциях есть огромные запасы хлорида, используемые для очистки воды. Они находятся в специальных цилиндрах. В случае прямого попадания при обстрелах цилиндры могут взорваться, хлорид попадет в воздух, и образуется токсичное облако, которое может выпасть в виде осадков где угодно — в зависимости от направления ветра. И поскольку все это происходит на густонаселенной территории, пострадать могут сотни тысяч людей», – констатировал глава делегации.

По его словам, зоны безопасности – это инструмент, который предотвратил бы возможность подобных катастроф.

«Мы предлагаем создать зоны безопасности вокруг Верхнекальмиусской и Донецкой фильтровальных станций, а также водопровода, от нее отходящего. Затем — в районах Золотого—Первомайска, 3-й насосной станции и водопровода от нее к Горловским фильтровальным станциям №1 и 2, и в районе Петровского водозабора», – указывает Эшлиманн.

Представитель МККК отметил, что концепция зон безопасности предполагает выведение военного персонала и оборудования с определенных объектов и участков вокруг них. При этом, очень важно соблюдение правил обеими сторонами: эта зона не подвергается обстрелу, не используется для расположения воинских частей или для планирования военных операций.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что некоторые такие объекты находятся непосредственно на контактной линии. Для каждой из сторон конфликта эти места стратегически важны, а доверия между сторонами нет. Представители украинской власти заявляют, что идея по созданию зон безопасности в принципе хороша. Точно такой же ответ мы получаем с другой стороны. Но когда мы начинаем говорить о конкретном объекте, то каждая сторона не верит в то, что другая будет соблюдать правила», – указал Эшлиманн.

По его словам, необходимо использовать такой механизм, который убедит обе стороны, что зона безопасности будет уважаться.

«Предлагаемая нами концепция отличается от обсуждавшегося концепта зон разведения вооружения, по которому стороны достигли соглашения. Там эти зоны — очень большие, и в том числе распространяются на населенные пункты, в которых живут люди. Главный принцип разведения вооружения — после появления первых таких населенных пунктов этот режим распространяется на дальнейшую территорию. Что касается зон безопасности, то здесь не закладывается принцип ее будущего расширения. МГП достаточно прагматично, и пытается найти решение проблемы, как защитить объект, когда обстрелы и боевые действия не прекращаются», – заключил глава делегации МККК.