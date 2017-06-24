«ДНР» и «ЛНР» отказываются давать ОБСЕ письменные гарантии безопасности. Новости

Вооруженные силы Украины продолжают предоставлять через СЦКК* письменные гарантии безопасности, которые содействуют выполнению мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в то время как «ДНР» и «ЛНР» отказываются это делать. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 23 июня.

В Миссии отметили, что деятельность по мониторингу и свобода передвижения СММ ограничены из-за угроз в области безопасности, включая риски, связанные с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также другими препятствиями, которые ежедневно меняются.

«Все подписанты Комплекса мер согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением и что на подобные нарушения необходимо быстро реагировать. Они также согласились с тем, что СЦКК должен содействовать такому реагированию и осуществлять общую координацию работ по разминированию», – говорится в отчете.

При этом СММ продолжает сталкиваться с ограничениями в выполнении мониторинга ситуации на подконтрольных «республиках» территориях.

Так, 22 июня на блокпосте вблизи пгт Оленовка патруль Миссии задержали на 67 минут. Кроме того, член «ДНР» осмотрел содержимое прицепа СММ.

Также на блокпосте вблизи Никишино наблюдатели фотографировали неразорвавшиеся боеприпасы на дороге, когда к ним подошел вооруженный член «ДНР» и заявил, что фотосъемка не разрешается. Патруль СММ вынужден был покинуть этот район.

В Миссии также напомнили, что деятельность СММ в Донецкой и Луганской областях оставалась ограниченной после того, как 23 апреля неподалеку Пришиб произошел инцидент со смертельным исходом. «В связи с этим способность Миссии осуществлять наблюдение, включая на участке разведения сил и средств в районе Петровского, по-прежнему ограничена», – констатировали в СММ.

СЦКК – Совместный центр по контролю и координации прекращения огня на Донбассе, в состав которого входят офицеры Украины и России

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