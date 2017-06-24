На Луганщине стреляли неподалеку от патруля ОБСЕ. Главная

На Луганщине вблизи патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ произошли взрывы и стрельба из стрелкового оружия. Об этом идет речь в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

«23 июня в подконтрольном правительству н. п. Золотое‑4 патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных машинах стоял на территории жилого района, на расстоянии около 300 метров к северу от участка разведения сил и средств в районе н. п. Золотое (60 км к северо‑западу от Луганска). Все члены патруля находились вне автомобилей. В 10:38 менее чем за одну минуту они услышали интенсивный огонь из стрелкового оружия (примерно 50–100 выстрелов), 2 взрыва, оцененные как выстрелы из миномета калибром 82 мм, и 3 выстрела из автоматического гранатомета (типа АГС) — все на расстоянии около 100 метров к юго‑востоку. В 10:42 команда СММ слышала 3–4 очереди из крупнокалиберного пулемета, за которыми последовали многочисленные выстрелы из стрелкового оружия в 150–200 метрах к юго‑востоку. По крайней мере одна пуля, которая, по оценке наблюдателей, была выпущена с юго‑восточного направления, просвистела особенно отчетливо и пролетела над их головами настолько низко, что им пришлось пригнуться. В то же время на улице, примерно в 10 метрах к востоку от своей позиции, члены патруля Миссии увидели женщину, которая также пригнулась», – сказано в отчете.

Также отмечается, что команда СММ направилась к автомобилям и покинула данный район, следуя на запад в направлении блокпоста украинских силовиков, расположенного в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого. По дороге они заметили, что «военнослужащие Вооруженных сил Украины направили свое оружие на юг в направлении участка разведения в районе Золотого и две машины (внедорожники зеленого цвета), принадлежащие Вооруженным силам Украины, промчались на высокой скорости в сторону н. п. Золотое‑4».

В 10:46 патруль заехал на возвышенность в 1 км севернее блокпоста, откуда наблюдатели видели клуб дыма, поднимавшийся в 3 км к юго‑востоку, по их оценке, на участке разведения в районе Золотого. Члены патруля СММ благополучно вернулись на свою базу в Северодонецке. Миссия проинформировала Совместный центр контроля и координации (СЦКК) об этом инциденте.