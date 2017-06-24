«Izba-читальня»: островок интеллигенции Донецка в Мариуполе. Главная

«Izba-читальня» – культовое место для интеллигенции и интеллектуальной молодежи, куда завсегдатаи приходили пообщаться за чашечкой кофе. Здесь играли в «Мафию», читали стихи, учили танцевать сальсу и танго. Такова была репутация у кафе, которое до известных всем событий в 2014 году работало в Донецке. Идейный вдохновитель антуражного заведения с удобными диванчиками и полками с книгами – Богдан Чабан.

Ему всего 23 года, но жизненных историй у него хватит, чтобы написать не одну книгу. В 17 лет Богдан вместе с другом открыл рекламное агентство, которое занималось продвижением в социальных сетях, работой с прессой. Среди заказчиков были и крупные национальные компании, и местные донецкие предприятия. Но работа в этой сфере пусть и была интересной, не приносила парню удовольствия. Поэтому спустя два года он продал свою долю. В размышлениях о том, чем же заниматься дальше, Богдан наткнулся на кофейню в центре Донецка, недалеко от «Детского мира». Это был 2012 год.

«Собственники как раз выставляли ее на продажу. Мне понравилось это заведение своей уютной направленностью – закрытое, камерное, для ограниченного количества посетителей. Я устроился работать туда официантом, посмотрел что к чему, и приобрел его за свою долю от продажи агентства. У меня были другие взгляды на формат этого места. Я видел его как некую арт-площадку, культурное пространство для молодежи, которая может по-другому думать и развиваться. В Донецке была прослойка людей, молодежи, которым хотелось чего-то нового и интересного. Когда нечто такое появлялось, они на это положительно, открыто реагировали, «кружили» вокруг подобных площадок и привлекали других людей», – рассказал он.

Летом 2013 года Богдан, на тот момент самый молодой предприниматель Донецка, придумал и реализовал новый стартап Espresso bar Velo. Это была первая в Украине велокофейня. Парень сам собрал конструкцию из труб, деревянного каркаса и тента – он хотел использовать именно экологический транспорт. «Мне захотелось создать какой-то вспомогательный проект на летний сезон. Рассматривал вариант автомобильных кофеен, но понял, что их владельцы сталкиваются с рядом законодательных проблем: во-первых, запрет парковки в пешеходной зоне, во-вторых, использование газового оборудования. Давать взятки чиновникам не хотелось, поэтому я придумал альтернативное инженерное решение. Идею воплощали в течение трех месяцев со знакомыми кузнецами. Я придумывал, как будет выглядеть рабочее место, и что для него необходимо: из двух велосипедов и металлической трубы мы собрали трехколесный трайк. Из досок сколотили ящик, установили внутри электротехническое оборудование и специальные контейнеры для продукции. В итоге вся конструкция затянула на 300 кг. Сложнее всего было наладить автономное электропитание, но с этим мы также справились», – вспоминает собеседник.

Неумолимо приближался март 2014 года, который перевернул жизнь не только Богдана, но и миллионов жителей Донбасса. Парень стал одним из организаторов движения «Донецк – это Украина». Он участвовал в многотысячных митингах и маршах. Его атаковали. За ним охотились. Его травили газом. На него нападали.

В июне кофейню пришлось закрыть, так как работать стало невозможно. Вместо «Избушки» открылся склад «ДНР», и стало очевидно, что назад пути нет. Вместе со своей подругой Дианой Берг, которая на тот момент переехала жить во Львов, решили открыть там кафе. Они изучали рынок, выбирали место, смотрели помещения. Уже была готовая идея, оставалось только перевезти оборудование кофейни из Донецка и переехать окончательно. И Богдан уехал домой на пару дней за вещами. Через неделю он позвонил Диане и сказал: «Я не могу так. Я должен вернуть свою кофейню, и она должна быть тут, дома, в Донецке, а не во Львове. Я иду воевать». Вместо молодого предпринимателя Богдана Чабана на свет появился молодой солдат с позывным «Азот».

Он говорил: «Я просто хочу вернуть свою «Избушку». Хочу, чтобы мы там собирались как раньше, пели, пили, ели, разговаривали, смеялись, играли, танцевали, читали, спорили до хрипоты. Я знаю, это все будет. Я просто буду приближать этот момент, как могу».

И Богдан вновь отстроил свою «Избушку». Очень близко к родному дому – в прифронтовом Мариуполе. «У меня была одна принципиальная позиция: я хотел оставаться на территории Донецкой области. У меня была ответственность за эту область, этот регион, потому что если еще и я уеду, неизвестно, что будет дальше. Для меня война закончилась на тот момент, когда я понял, что могу быть эффективен в другом русле. Занимался социально-общественной деятельностью, помогал именно Мариуполю, который стал для меня близким еще и в процессе обороны Мариуполя, и в том, что напоминает мне Донецк, похож и по менталитету и по своему устройству. Поэтому решил оставаться здесь и развивать этот город», – поделился он.

«Переезд» кофейни стал возможен благодаря грантовой помощи Программы развития ООН United Nations Development Programme (UNDP) Ukraine. «Я подал свой бизнес-план в октябре 2015 года. Заявка была одобрена, и уже в январе 2016-го мне выделили средства в размере 220 тыс. грн на развитие своего дела. Мы сняли помещение и закупили оборудование. А вот делать ремонт и создавать уют в заведении пришлось уже мне с боевыми товарищами», – отметил собеседник.

10 июня «островок интеллигенции Донбасса» отметил годовщину с момента открытия. Прошел год с того момента как «Изба-читальня», которую Богдан называет «линией обороны для здешних людей, только не в окопах, а в головах», открыла свои двери в Мариуполе. «Это был сложный процесс путешествия к своей цели, процесс по восстановлению такого родного детища. За этот год у нас побывало огромное количество хороших и позитивных людей. У нас появилось много хороших друзей и постоянных гостей… Здесь проводили встречи с общественностью и бизнесом, рассуждали о коктейльной индустрии, играли невероятные концерты, основали традицию акустических джемов… Сергей Жадан читал свои стихи и дарил нам книги. За год было много хорошей музыки, классных людей, вкусных коктейлей, интересных книг, приятных встреч, крутых стихов», – написал Чабан на своей страничке в социальной сети Facebook.

Свою аудиторию Богдан воспитывает: показывает, что кофе бывает разным, вкусным, интересным, его можно по-разному пить, что алкогольные напитки – это немного больше, чем просто водка или пиво, и что на самом деле их можно употреблять культурно, и это нормально. «И это наша миссия. Здесь собираются люди, которые мыслят примерно в одинаковом пространстве, знакомятся, коммуницируют, отдыхают и развивают свое маленькое интеллигентное сообщество. И мне хочется, чтобы здесь аккумулировалось максимальное количество мариупольской интеллигенции, прогрессивной молодежи, чтобы они продолжали развивать этот город», – заключил он, добавив, что обязательно будет еще одна «Изба-читальня» в Донецке. В украинском Донецке!

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»