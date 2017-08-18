В «ДНР» хотят напечатать свои учебники. Новости

В «ДНР» создали «экспертный совет по присвоению и подтверждению грифов министерства образования и науки». Этот «совет» займется определением пригодности пособий к использованию в учебном процессе. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

В состав «совета» вошли 13 представителей «министерства», вузов и учреждений среднего профессионального образования. «Председателем» назначена «заместитель главы минобрнауки» Ирина Симонова.

«До сих пор все учебники, которыми мы пользовались, были получены из Российской Федерации, либо остались от Украины. Чтобы нести ответственность, необходима экспертиза и экспертный совет, который будет подтверждать и давать разрешение министерства на использование той или иной информации в учебном процессе», – рассказала Симонова.

Она отметила, что уже утвержден формат «грифов», которые будут присваиваться учебникам и пособиям с одобрения «совета». С 17 августа материалы начали принимать и отдавать их на «экспертизу», по окончании которой будет решено – допускать или не допускать их использование в учебном процессе. Готовые к публикации учебные материалы в настоящее время есть у «Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР», пособия по истории родного края и краеведению подготовлены «специалистами» «Донецкого республиканского краеведческого музея».