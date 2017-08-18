Шахтерам могут на 40% поднять зарплату. Гройсман согласен. Новости

Премьер-министр Украины обратил внимание на проблемы шахтеров. Об этом в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец (на фото).

«Под давлением шахтеров Львовщины, Волыни, Луганщины и Донетчины премьер-министр Украины Владимир Гройсман наконец-то обратил внимание на несвоевременность выплаты зарплаты шахтерам и невыполнение его обещания по закупке средств индивидуальной защиты (самоспасателей)», – написал Волынец.

«Гройсман согласен с требованиями регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда о необходимости поднятия зарплаты горнякам на 40%. Следует отметить, что зарплата на государственных шахтах сейчас составляет около 250 долл. США», – добавил он.

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