В центре Горловки рисуют граффити в память о погибших мирных жителях (Фотофакт). Новости

В центре Горловки рисуют граффити в память о погибших мирных жителях. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Изображение появилась в районе Площади Победы, оно заняло значительную часть стены Горловского горного техникума, обращенную к проезжей части. Судя по фото, художник уже завершает свою работу.
Также в соцсетях появилось сообщение, что сегодня, 18 августа, в 15:00 арт-объект будет торжественно открыт.
Мнения горловчан в оценке данной работы разделились.
Одни восхищаются мастерством художника, другие возмущаются тем, что для граффити было выбрано здание, представляющее собой памятник архитектуры.
Пользователи пишут:
- Дмитрий: «Зачем это на историческом здании города???»
- Сергей: «Данное здание является памятником архитектуры. Неужели нельзя было найти другое здание? Испохабили памятник архитектуры. Лучше бы отремонтировали фасад здания!»
- Лариса: «А мне нравится, очень красиво! И вреда историческому зданию не нанесли – его никто не ломал, не перестраивал».
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