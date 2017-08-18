В центре Горловки рисуют граффити в память о погибших мирных жителях (Фотофакт). Новости

В центре Горловки рисуют граффити в память о погибших мирных жителях. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Изображение появилась в районе Площади Победы, оно заняло значительную часть стены Горловского горного техникума, обращенную к проезжей части. Судя по фото, художник уже завершает свою работу.

Также в соцсетях появилось сообщение, что сегодня, 18 августа, в 15:00 арт-объект будет торжественно открыт.

Мнения горловчан в оценке данной работы разделились.

Одни восхищаются мастерством художника, другие возмущаются тем, что для граффити было выбрано здание, представляющее собой памятник архитектуры.

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