В центре Горловки рисуют граффити в память о погибших мирных жителях (Фотофакт). Новости

В центре Горловки рисуют граффити в память о погибших мирных жителях (Фотофакт)

18.08.17 10:14dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В центре Горловки рисуют граффити в память о погибших мирных жителях. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Изображение появилась в районе Площади Победы, оно заняло значительную часть стены Горловского горного техникума, обращенную к проезжей части. Судя по фото, художник уже завершает свою работу.

Также в соцсетях появилось сообщение, что сегодня, 18 августа, в 15:00 арт-объект будет торжественно открыт. 

Мнения горловчан в оценке данной работы разделились.

Одни восхищаются мастерством художника, другие возмущаются тем, что для граффити было выбрано здание, представляющее собой памятник архитектуры.

Пользователи пишут:

  • Дмитрий: «Зачем это на историческом здании города???»
  • Сергей: «Данное здание является памятником архитектуры. Неужели нельзя было найти другое здание? Испохабили памятник архитектуры. Лучше бы отремонтировали фасад здания!»
  • Лариса: «А мне нравится, очень красиво! И вреда историческому зданию не нанесли – его никто не ломал, не перестраивал».

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