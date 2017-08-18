Сводка из зоны АТО за 17 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военных ранены. Об этом сегодня утром, 18 августа, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник открывал огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке. А в результате обстрела из гранатомета укреплений сил АТО в районе Троицкого украинский боец ​​получил ранения.

На мариупольском направлении вблизи Широкино противник применял миномет калибром 82 мм.

На донецком направлении основная активность противника фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь участники незаконных вооруженных формирований били по позициям сил АТО из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, дважды под огнем оказались украинские опорные пункты неподалеку Новоселовки Второй. А около 21:00 противник в очередной раз из стрелкового оружия обстрелял дома мирных жителей Зайцево.

В «ДНР» сообщают, что «украинская армия за минувшие сутки 51 раз нарушила режим прекращения огня. Применялись танки, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем украинских подразделений оказался 21 населенный пункт. В результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Зайцево на севере Горловки был ранен мужчина».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 9 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Фрунзе, сел Знаменка, Желобок и Сокольники. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».