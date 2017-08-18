В Зайцево ранен мирный житель, – «ДНР». Новости

Сегодня, 18 августа, в результате обстрела Зайцево (на севере Горловки, Донецкая обл.) был ранен мирный житель. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «и.о. главы горловской горадминистрации» Ивана Приходько.

«Сегодня утром украинские силовики обстреляли поселок Зайцево. Ранения в ногу получил один из немногих, кто остался жить в этом районе, мужчина – наш дядя Сеня», – отметил Приходько.

Приходько добавил, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, огонь велся из гранатометов.

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