В «ДНР» показали их дизайнерские купальники (Фото). Главная

17 августа в Донецке в пикник-парке «Роща» прошел показ новой коллекции местного дизайнера Светланы Топаловой. В коллекции – как летние платья, так и купальники.
Фото с мероприятия жители города опубликовали в соцсети.
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