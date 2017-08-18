В «ДНР» показали их дизайнерские купальники (Фото). Главная

В «ДНР» показали их дизайнерские купальники (Фото)

18.08.17 13:16dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

17 августа в Донецке в  пикник-парке «Роща» прошел показ новой коллекции местного дизайнера Светланы Топаловой. В коллекции – как летние платья, так и купальники.

Фото с мероприятия жители города опубликовали в соцсети.

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