Пока доля Крыма на рынке «ДНР» всего 2%. Новости

Сегодня доля товаров аннексированного Крыма на рынке «ДНР» составляет всего лишь от 1,5 до 2% от общего объема импортируемых товаров. Об этом в интервью местной газете сообщила «и. о. министра экономического развития ДНР» Виктория Романюк.
Она уточнила, что сейчас из Крыма поставляют рыбную и мясную продукцию, крупы, напитки и вина.
«Также планируется в ближайшее время открыть на территории Донецкой народной республики специализированный магазин, в котором будут представлены товары только крымского производства, а в Крыму, в свою очередь, появится магазин с товарами, произведенными в нашей республике», – сказала Романюк.
В «ДНР» надеются, что сотрудничество с производителями Крыма повысит конкуренцию, и местные предприниматели снизят цены на свою продукцию. «В ходе интеграции республик будет происходить обмен товарами, в результате чего возрастет конкуренция. А значит, можно ожидать, что многие предприятия будут стремиться снизить издержки, повысить качество продукции, упрочить имеющиеся позиции и завоевать новые ниши на рынке», – констатировала «и.о. министра».
Он уточнила, что на сегодняшний день крымчане подписали соглашения со следующими предприятиями Донецка, Луганска:
- Шахтерская птицефабрика («ДНР»),
- Донецкгормаш («ДНР»),
- Профстрой («ДНР»),
- Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур» («ДНР»),
- Донбассантрацит («ЛНР»).
Со стороны Крыма пока в направлении «республик» работают только ООО «Заря», ООО «Нижнегорский консервный завод», ООО «Фаворит-Юг» и ООО «Роз-агро».
«Кроме того, по результатам июльской встречи крымской делегации с представителями власти и бизнеса Донецкой народной республики был определен перечень местных производителей бытовой химии и продуктов питания ДНР, которые будут сотрудничать с Крымом. А также производителей полуострова, готовых поставлять нам свежий виноград, консервную продукцию, кондитерские и макаронные изделия, а также некоторые другие товары», – резюмировала Романюк.
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