В «ДНР» ветер раздул пламя. Горят 4 дома (Фото, Видео). Новости

В неподконтрольной Макеевке сильный пожар. Об этом сегодня, 18 августа, пишут пользователи в соцсетях.

Судя по комментариям, сначала жители начали палить траву. Затем загорелось поле, и огонь перекинулся на жилые дома – загорелись 4 дома. «Пожарные ДНР» в настоящее время занимаются тушением.

Вот что пишут пользователи:

Константин: «Траву палят, я там недавно проезжал»;

Маша: «Уже и дома там горят»;

Дмитрий: «Горела трава, а потом вроде дом начал гореть, ветер сильный-то дует»»

Мария: «Загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок, на Солнечном из гидранта воду качают»;

Маша: «4 дома горит»;

Ирина: «Ужас! Что ж такое-то, опять большой огонь».

#Макеевка, р-н Макеевского моря

"загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок, на Солнечном с гидранта воду качают" pic.twitter.com/YCPhgIQcfE — Necro Mancer (@666_mancer) 18 августа 2017 г.

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