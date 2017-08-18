В «ДНР» ветер раздул пламя. Горят 4 дома (Фото, Видео). Новости

В «ДНР» ветер раздул пламя. Горят 4 дома (Фото, Видео)

ДН

18.08.17 15:34dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольной Макеевке сильный пожар. Об этом сегодня, 18 августа, пишут пользователи в соцсетях.

Судя по комментариям, сначала жители начали палить траву. Затем загорелось поле, и огонь перекинулся на жилые дома – загорелись 4 дома. «Пожарные ДНР» в настоящее время занимаются тушением.

Вот что пишут пользователи:

  • Константин: «Траву палят, я там недавно проезжал»;
  • Маша: «Уже и дома там горят»;
  • Дмитрий: «Горела трава, а потом вроде дом начал гореть, ветер сильный-то дует»»
  • Мария: «Загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок, на Солнечном из гидранта воду качают»;
  • Маша: «4 дома горит»;
  • Ирина: «Ужас! Что ж такое-то, опять большой огонь».

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