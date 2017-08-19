Жители Макеевки: Воздух стал чище, а вода хуже. Новости

Жители неподконтрольной Макеевки считают, что экология в городе в последнее время улучшилась. Именно таким было мнение большинства горожан во время ответа на вопрос «Как изменилась экологическая ситуация в Макеевке за последние 3 года?».

Многие местные жители считают, что воздух в городе стал гораздо чище из-за того, что сократились выбросы промышленных предприятий. «Дышать стало легче, аллергия прошла», – говорит одна из жительниц города.

«Птиц появилось очень много. Это первый признак того, что экология в городе стала лучше. Выбросов нет, ведь заводы стали работать меньше», – рассказывает другая макеевчанка.

Однако, не все воспринимают этот факт с оптимизмом, поскольку он связан с сокращением производства на предприятиях. «Экология улучшилась, так как некоторые промышленные предприятия закрылись, а многие сократили производство», – поясняет пожилой житель.

«Наверно экология улучшилась, но не на позитивной основе. А в связи с тем, что сократилось производство», – также уверена местная жительница.

В то же время, некоторые горожане не считают улучшение настолько существенным. «Не сказала бы, что она улучшилась. Бывают выбросы с завода. Но по сравнению с тем, что было раньше, есть сдвиги в лучшую сторону», – поделилась женщина.

А вот состояние воды в городе вызывает опасения у некоторых жителей. Они говорят о загрязнении подземных вод.

«Колодцы сейчас портятся. Вода там становится хуже», – отметил один из прохожих.

По материалам видеосюжета «Радио Свобода». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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