Донецк: Бывший «Ашан» с высоты птичьего полета (Фото). Новости

В Донецке засняли территорию микрорайона Донской (Буденовский р-н города) в районе бывшего гипермаркета «Ашан» с высоты птичьего полета. Съемка была произведена этим августом.

Французский гипермаркет «Ашан» открылся в Донецке в 2008 году, в районе микрорайона Донской. Это был единственный торговый ангар данной сети в Донецкой области и самый крупный торговый центр в регионе.

Официально «Ашан Донской» был зарегистрирован в Макеевке, т.к. располагался у объездной дороги (даже юрадрес его звучал как «автострада Славянск-Донецк-Мариуполь, 114 километр»). Но «макеевским» его считали лишь макеевчане. Жители Донецка всегда воспринимали «Ашан» своим.

Дело в том, что район Заперевальной (в него входит и микрорайон Донской) всегда являлся спорным: сам район входил в состав административного Буденовского района Донецка, а вот земли относились к Макеевке. Эта «земля раздора» была причиной многих долгих споров между мэром Донецка Александром Лукьянченко и мэром Макеевки Александром Мальцевым – предприятия, работавшие по факту в Донецке, платили тот же земельный налог Макеевке.

С началом военных действий осенью 2014 года компания «Ашан» приняла решение о прекращении своей деятельности уже в неподконтрольном Донецке.

А в январе 2015 года у здания появился новый «собственник» от «ДНР» и заявлено, что торговая точка будет перерегистрирована на ООО «Сигма Ленд». Под вывеской «Гипермаркет Сигма» торговый цент работает до сегодняшнего дня.

В довоенный период «Ашан» начал строительство второй линии, но завершить не успел. Судя по фото, недострой остался в своем первоначальном состоянии.

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