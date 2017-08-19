Макеевское море. Есть и такое (Фото). Новости

Самый крупный водоем в черте города Макеевки в народе гордо именуется «Макеевским морем». Официально же – Макеевское противопаводковое водохранилище.

«Море» лежит между Солнечным и Зеленым микрорайонами города, на него попадаешь, например, при въезде в центр Макеевки со стороны Харцызска.

«Как говорилось в одном мультике: "Море не море а так, лужа". Еще бы всякие отдыхающие мусор не бросали да коров на выпас не приводили. А так место для отдыха норм», – так охарактеризовал местную достопримечательность макеевчанин Алексей.

Макеевское море – это излюбленное место рыбаков. С берега («на плитах») ловится мелочевка, основной местный обитатель – карась, но, говорят, есть карп и окунь.

«Рыбка не крупная. Но и жарила, и отваривала. Я почитала мнения в сети, информацию санэпидемстанции и решила, что довольно безопасно ловить в Макеевском море», – считает рыболов-любитель Марина о своем августовском улове.

Как выглядит район Макеевского моря с высоты птичьего полета – в августовских фото.