Переселенцам: Дополнительные документы для оформления загранпаспорта. Новости

От переселенцев из Донбасса, в отличие от иных граждан Украины, при оформлении загранпаспорта могут потребовать дополнительные документы.

Загранпаспорта выдаются Государственной миграционной службой Украины, а также сервисными центрами, в частности, госпредприятием «Документ».

Для всех граждан Украины действует следующий перечень документов:

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер физического лица – плательщика налогов (идентификационный номер);

заявление-анкета (формируется на месте);

при заказе второго загранпаспорта обязательно наличие ранее выданного паспорта или проездного документа ребенка (действующего, не действующего на другую фамилию);

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи предыдущего загранпаспорта).

Как отметили в ГП «Документ», если гражданин получал внутренний паспорт на ныне временно неподконтрольных Украине территориях (Донецкой и Луганской области, АР Крым), тогда миграционная служба рекомендует при подаче документов для оформления загранпаспорта предоставить любые дополнительные документы, содержащие Ваше фотоизображения:

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

водительское удостоверение;

военный билет;

пенсионное удостоверение;

льготное удостоверение;

пропуск на работу.

При отсутствии документов, содержащих фотоизображения, переселенец может предоставить:

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке;

свидетельство о расторжении брака;

дипломы об окончании вуза;

другие документы.

В ГП «Документ» пояснили, чем вызвана потребность в предоставлении таких документов. «Согласно законодательству, решение об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу принимается должностным лицом миграционной службы исключительно после, во-первых, идентификации заявителя, во-вторых, – установления факта принадлежности заявителя к гражданству Украины. До завершения формирования в Украине Единого государственного демографического реестра и его информационного наполнения основным способом подтверждения информации о личности является ее сверка с бумажными учетам (ведомственными картотеками) Государственной миграционной службы (в т.ч. бывшего ОВИР). В случае ограничения или отсутствия доступа к таким архивам возможность первичной идентификации заявителя отсутствует, в связи с чем возникает необходимость в проведении дополнительных проверок для предотвращения попыток мошенничества и т. п.», – отметили в сервисном центре.

Таким образом, представление переселенцем каких-либо дополнительных документов (в частности, с собственным фотоизображением) позволит ускорить процедуру идентификации, избежать непредвиденных задержек при оформлении паспортных документов.

«Обычно, заявителя можно со 100% вероятностью идентифицировать, если он уже оформлял паспорт гражданина Украины для выезда за границу, начиная с 2015 года, или паспорт гражданина Украины нового образца (в виде ID-карты), начиная с 2016 года. Ведь тогда его персональные данные внесены в Единый государственный демографического реестра. Представления дополнительных документов в таком случае, как правило, не требуется», – уточнили в ГП «Документ».

Предполагается, что по мере информационного наполнения Единого государственного демографического реестра и отказа от ведения бумажных картотек, идентификация заявителей будет осуществляться полностью в автоматическом режиме, что устранит необходимость представления каких-либо дополнительных документов, позволит значительно ускорить процесс документирования.