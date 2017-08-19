Переселенцам: Дополнительные документы для оформления загранпаспорта. Новости

Переселенцам: Дополнительные документы для оформления загранпаспорта

ДН

19.08.17 08:14dnews.dn.uaСтатьи

Фото из открытых источников

От переселенцев из Донбасса, в отличие от иных граждан Украины, при оформлении загранпаспорта могут потребовать дополнительные документы.

Загранпаспорта выдаются Государственной миграционной службой Украины, а также сервисными центрами, в частности, госпредприятием «Документ».

Для всех граждан Украины действует следующий перечень документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • индивидуальный налоговый номер физического лица – плательщика налогов (идентификационный номер);
  • заявление-анкета (формируется на месте);
  • при заказе второго загранпаспорта обязательно наличие ранее выданного паспорта или проездного документа ребенка (действующего, не действующего на другую фамилию);
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи предыдущего загранпаспорта).

Как отметили в ГП «Документ», если гражданин получал внутренний паспорт на ныне временно неподконтрольных Украине территориях (Донецкой и Луганской области, АР Крым), тогда миграционная служба рекомендует при подаче документов для оформления загранпаспорта предоставить любые дополнительные документы, содержащие Ваше фотоизображения:

  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • водительское удостоверение;
  • военный билет;
  • пенсионное удостоверение;
  • льготное удостоверение;
  • пропуск на работу.

При отсутствии документов, содержащих фотоизображения, переселенец может предоставить:

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о расторжении брака;
  • дипломы об окончании вуза;
  • другие документы.

В ГП «Документ» пояснили, чем вызвана потребность в предоставлении таких документов. «Согласно законодательству, решение об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу принимается должностным лицом миграционной службы исключительно после, во-первых, идентификации заявителя, во-вторых, – установления факта принадлежности заявителя к гражданству Украины. До завершения формирования в Украине Единого государственного демографического реестра и его информационного наполнения основным способом подтверждения информации о личности является ее сверка с бумажными учетам (ведомственными картотеками) Государственной миграционной службы (в т.ч. бывшего ОВИР). В случае ограничения или отсутствия доступа к таким архивам возможность первичной идентификации заявителя отсутствует, в связи с чем возникает необходимость в проведении дополнительных проверок для предотвращения попыток мошенничества и т. п.», – отметили в сервисном центре.

Таким образом, представление переселенцем каких-либо дополнительных документов (в частности, с собственным фотоизображением) позволит ускорить процедуру идентификации, избежать непредвиденных задержек при оформлении паспортных документов.

«Обычно, заявителя можно со 100% вероятностью идентифицировать, если он уже оформлял паспорт гражданина Украины для выезда за границу, начиная с 2015 года, или паспорт гражданина Украины нового образца (в виде ID-карты), начиная с 2016 года. Ведь тогда его персональные данные внесены в Единый государственный демографического реестра. Представления дополнительных документов в таком случае, как правило, не требуется», – уточнили в ГП «Документ».

Предполагается, что по мере информационного наполнения Единого государственного демографического реестра и отказа от ведения бумажных картотек, идентификация заявителей будет осуществляться полностью в автоматическом режиме, что устранит необходимость представления каких-либо дополнительных документов, позволит значительно ускорить процесс документирования.

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