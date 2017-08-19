В Донецкой области объединяют отделения Пенсионного фонда (Перечень). Новости

В Донецкой области собираются объединить территориальные управления Пенсионного фонда разных городов области. Об этом идет речь в проекте постановления Кабинета министров Украины, который обнародован на сайте Главного управления пенсионного фонда Украины.

Постановление Кабмина «О реорганизации некоторых территориальных органов Пенсионного фонда Украины» предполагает слияние отдельных управлений ПФ либо их присоединение. «Реорганизовать некоторые территориальные органы Пенсионного фонда Украины путем слияния отдельных органов Пенсионного фонда Украины», – говорится в постановлении.

В дополнении дан перечень этих управлений ПФ.

Так, в Донецкой области собираются объединить Бахмутское и управление ПФ в Лимане. Таким образом, будет создано Бахмутско-Лиманское объединенное управление ПФ Украины. Помимо этого, будут объединены управления в Волновахском и Марьинском районах, Константиновке и Дружковке, Краматорске и Славянске, и др. (Перечень см. ниже, – прим).

ПЕРЕЛІК

територіальних органів Пенсійного фонду України,

які реорганізуються шляхом злиття

Найменування територіальних органів Пенсійного фонду України, що утворюються Найменування територіальних органів Пенсійного фонду України, що реорганізуються Донецька область Бахмутсько-Лиманське об’єднане управління Пенсійного фонду України Бахмутське об’єднане управління Пенсійного фонду України Управління Пенсійного фонду України в місті Лиман Великоновосілківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Управління Пенсійного фонду України у Великоновосілківському районі Управління Пенсійного фонду України в Мар’їнському районі Волноваське об’єднане управління Пенсійного фонду України Управління Пенсійного фонду України у Волноваському районі Управління Пенсійного фонду України у м. Вугледарі Костянтинівсько-Дружківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Костянтинівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Управління Пенсійного фонду України в місті Дружківці Краматорське об’єднане управління Пенсійного фонду України Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Слов’янське об’єднане управління Пенсійного фонду України Мангушське об’єднане управління Пенсійного фонду України Управління Пенсійного фонду України в Першотравневому районі Управління Пенсійного фонду України в Володарському районі (Нікольске) Маріупольське об’єднане управління Пенсійного фонду України Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Маріуполя Лівобережне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Маріуполя Покровське об’єднане управління Пенсійного фонду України Красноармійське об’єднане управління Пенсійного фонду України (Покровськ) Управління Пенсійного фонду України в м. Димитрові (Мирноград) Торецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Управління Пенсійного фонду України в місті Дзержинську (Торецьк) Управління Пенсійного фонду України в м. Авдіївці

Эта информация обеспокоила пенсионеров области. Они считают, что теперь вынуждены будут ехать в другой город для решения всех пенсионных вопросов. Однако, как утверждают в территориальных управлениях пенсионного фонда региона, пока никаких официальных распоряжений им не поступало.

Согласно проекту постановления Кабмина, реорганизация коснется также управлений ПФ и других областей Украины.

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