В Донецке арестованы сотрудники БТИ. В оформлении квартир хаос. Новости

В «ДНР» были задержаны сотрудники БТИ (бюро технической инвентаризации). Об этом сообщила «министр юстиции ДНР» Елена Радомская.

«На самом деле эта история имеет давние корни, так как еще 11 июня 2017 года правоохранительными органами были задержаны 9 человек. В настоящее время 6 человек находятся под стражей, а 3 находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, фигурантами по делу выступают бывшие работники КП "БТИ", которые также принимали участие в незаконных действиях. КП "БТИ" имело регистрацию с 2014 года, однако осуществляло свою деятельность полулегально», — отметила Радомская.

Она акцентировала, что аресты провели за то, что сотрудники БТИ работали с украинской печатью. Ранее уже были задержаны бывший директор этого предприятия, а также действовавший на тот момент новый директор.

В результате того, что БТИ осталось без сотрудников, образовалась просрочка с оформлением «республиканских документов» по недвижимости.

«Сейчас создана рабочая группа, в ближайшее время проблема будет решена. Все просроченные заказы, а их более 2 000, будут выполнены», – добавила Радомская.

В результате образовавшегося хаоса в работе «ведомства» и больших очередей отдельные лица быстро организовали «бизнес» на продаже мест в очереди на оформление тех же квартир. В результате «министерство юстиции» ввело талоны, по которым теперь формируются очереди.

Отметим, что в «ДНР» работают 17 городских отделений БТИ – в Донецке, Шахтерске, Горловке, Макеевке, Енакиево, Снежном, Харцызске, Тельманово, Старобешево, Новоазовске и др.

При этом Радомская не уточнила, какое из отделений имелось в виду.

Но как «Донецким новостям» сообщили жители, аресты проводились именно в Донецке.

«Это просто какой-то кошмар. С начала года в "ДНР" любые операции с недвижимостью можно совершать только тогда, когда квартира оформлена по их "правилам". То есть как раньше уже ни продать, ни купить жилье – нужен техпаспорт с печатью "республики". Поэтому уже почти год в БТИ бешеные очереди, принимают документы всего два дня в неделю, а за день могут обслужить лишь до 30 человек. Аресты идут поголовные (во многих "ведомствах") – борются с коррупционерами – поэтому сотрудники взятки реально брать боятся. Через "перерегистрацию" они пытаются пополняют свою "казну", т.к. процедура платная. А платные услуги (например, за срочность оформления) они почему-то не вводят, хотя явно это было бы более прибыльным для них. В общем, какую-то видимость деятельности создают и панику сеют», – рассказала «Донецким новостям» дончанка Виктория.

Жительница Донецка Инна также столкнулась с данной проблемой. «Я решила продать свою квартиру. Чтобы у меня ее купили, она должна быть перерегистрирована в "ДНР". Раньше услуги по всем вопросам оформления можно было передать риелтору. Сейчас риелтор сказала – нет, только при личном присутствии, я лишь могу вас сопроводить. Мы пошли в БТИ. Пришли за час до открытия. Уже было людей где-то 20. Я обрадовалась, что очередь небольшая, а риелтор лишь усмехнулась. Когда БТИ открылось, и мы попали по очереди к девушке, меня зарегистрировали в очереди… Я была 900-я (точный номер не буду говорить в целях безопасности). Риелтор сказала, что это все из-за этих арестов. Что пришли в один день, с рабочих мест увели всех сотрудников. Вместо них привели новых сотрудников, которые с основами работы не знакомы. Пока они в "тему въехали", очередь еще на сотни выросла. И что эти новые люди наоформляют – еще не известно», – рассказала женщина.

Инна дополнила, что по их подсчетам с риелтором, новые «документы» на квартиру при самых радужных раскладах она получит не ранее чем через 5 месяцев. «И нет никаких гарантий, что и новую партию сотрудников не арестуют, и что в этом хаосе документы сохраняться», – переживает дончанка.

Позже Радомская дала дополнительные комментарии по ситуации с арестами.

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