Озвучено число коммунальщиков Донецка, погибших на рабочем месте при обстрелах. Новости

С начала военных действий в Донецке при обстрелах на рабочем месте погибли 7 сотрудников коммунальных служб. Об этом в интервью местной газете сообщил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.

«Мы хорошо помним ежедневные массированные обстрелы Донецка в 2014-2015 годах, когда каждый день война увеличивала список своих жертв. Гибли не только военные, обстрелы уносили жизни мирных людей. Были среди них и работники коммунальных предприятий, которые под разрывами снарядов продолжали выполнять свои обязанности. Каждый из них делал свое дело, не думая о том, что каждый день, выходя на работу, он, по сути, совершает подвиг», – сказал он.

Во время выполнения своих трудовых обязанностей погибли сотрудники:

«Донецкгортеплосеть»: Евгений Катранжи, Сергей Бачурин, Василий Прудь;

«Донецкоблэнерго»: Анатолий Кушнарев, Константин Демидов;

«Энергоугль»: Николай Окунев;

«Служба единого заказчика Ворошиловского района г. Донецка»: дворник Владимир Скорых.

«Наши коммунальщики, под пулями разбиравшие завалы, ремонтировавшие трубопроводы и высаживавшие цветы, вселяли в нас веру, что город жив и будет жить... Перед коммунальщиками стояла задача – постараться всеми силами сохранить инфраструктуру города и обеспечить его жизнедеятельность. Не хватало людей, не было материалов, еще и обстрелы добавляли головной боли, ведь практически ежедневно приходилось ликвидировать порывы трубопроводов и линий электропередач. Но наши коммунальщики выстояли, и за это им низкий поклон», – констатировал Кулемзин.

Сотрудники коммунальных служб были задействованы не только в ликвидации последствий обстрелов. Несмотря на боевые действия, в городе регулярно убирали улицы и дворы, высаживали цветы. «Жилищники в числе первых появлялись на месте обстрелов, чтобы закрыть оконные проемы, поврежденные осколками, и установить подпорки, не позволяющие зданиям разрушаться. А ситуация, когда утром после ночного обстрела наши озеленители как ни в чем ни бывало выходили на улицы и сажали цветы, в то время стала практически нормой. Мы не просто сохранили звание города миллиона роз, мы сохранили свое лицо», – резюмировал «мэр».

Как сообщалось ранее, за время конфликта в целом на неподконтрольной части Донецкой области при обстрелах на рабочем месте погибли 12 сотрудников коммунальных служб, ранения различной степени получили 20 человек.

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