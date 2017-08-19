Азовское море: От рассвета – до заката (Фото). Новости

Фотограф из нынешнего Донецка, которая ранее жила в черноморской Одессе, впервые посетила Азовское море. На временно неподконтрольной украинской власти части Донетчины.
«Вода мутная, зеленовато-серого цвета, но соленая и теплая. Вхожу я в воду представляя себя Афродитой, походкой от бедра и тут метрах в 10 от берега пребывая все еще на глубине чуть выше колен натыкаюсь на коварные камни. Естественно, я расцарапала себе все ноги и поняла, что дальше надо передвигаться вплавь. Плавание было условным, потому что я задевала ногами и руками дно. Через еще 20 м, плюнула на попытки зайти хоть немного глубже и таким же образом (перебирая по дну ногами и руками) поползла к берегу. Но все равно – это море. Пусть оно и не такое же красивое, как Черное море, пусть мелкое и там не бывает штормов, но это море», – описала свои впечатления Мария Ульянова в соцсети.
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