За сутки в «ЛНР» 130 пожаров: горели дома, школа, туалеты, сараи. Новости

За минувшие сутки в «ЛНР» ликвидировали 129 пожаров, в 122-х случаях первоначально имело место загорание сухой травы и кустарника на открытых территориях. Об этом сегодня, 19 августа, говорится в сводках «МЧС ЛНР».

Наиболее массовый пожар отмечен в поселке Вахрушево города Красный Луч – огнем уничтожен бросовый дом № 1 на два хозяина, жилой дом №3 на 4 хозяина с одной жилой квартирой. Здесь пострадали две женщины 1957 и 1988 года рождения. Они госпитализированы с ожогами верхних конечностей 2-й степени.

Также в результате данного пожара повреждены: крыша нежилого дома № 5, крыша жилого дома №7 на два хозяина с одной жилой квартирой. Пострадавшим будет предоставлено временное жилье в гостинице «Красный Луч». Сумма убытков устанавливается

В другой части города Красный Луч огнем уничтожен 8-квартирный жилой дом с двумя жилыми квартирами. Жильцу квартиры № 1 предоставлено временное жилье в гостинице «Красный Луч», жилец квартиры №3 переселен к родственникам. Сумма убытков устанавливается.

Крупный пожар был отмечен и в Стаханово (после переименования Кадиевка), вследствие которого уничтожено:

11 сараев на площади 100 кв. м,

4 тонны угля,

гараж,

мотоцикл «Ява» в гараже,

две летние кухни,

туалет,

3 погонных метра забора во дворе жилого дома,

повреждена крыша,

поврежден фронтон,

повреждены стены,

повреждено покрытие сарая во дворе жилого дома.

Убытки от данного возгорания составили 158 тыс. руб. (68 тыс. грн по курсу «государственного банка ЛНР»).

Также в Стаханове хозяин «неосторожно» покурил, пожаром уничтожены: 3 туалета, душ, пластиковая емкость для воды на 125 литров, деревянный забор, теплица и шиферный забор во дворе жилого дома. Убытки – 85 тыс. руб. (36 тыс. грн).

В Перевальском районе в поселке Ящиково вследствие пожара от короткого замыкания электропроводки уничтожена крыша и деревянная пристройка в квартире двухквартирного жилого дома. Убытки составили 500 тыс. руб (215 тыс. грн).

В поселке Успенка -1 Лутугинского района вследствие возгорания травы огнем уничтожен жилой дом на площади 22 квадратных метра, бросовый дом на площади 18 квадратных метров, две летние кухни на площади 18 квадратных метров, гараж на площади 10 квадратных метров и автомобиль в гараже ВАЗ-2101 во дворе жилого дома. Убытки устанавливаются.

В городе Луганске горела сухая трава, огнем уничтожены: сарай, туалет, окно в жилом доме. Также повреждена крыша и перекрытие жилого дома. Убытки составили 80 тыс. руб. (34 тыс. грн).

Устанавливается размер убытков по следующим пожарам:

поселок Изварино города Краснодона – горела сухая трава, огнем повреждено покрытие СШ №19,

в городе Брянка огнем в 4-квартирном жилом доме барачного типа уничтожена крыша;

в селе Нижняя Деревечка Краснодонского района уничтожено 4 бросовых дома и покрытие админздания клуба;

город Первомайск – от технической неисправности топливной системы возник пожар, вследствие которого огнем уничтожен моторный отсек автомобиля ВАЗ-2110 на придомовой территории.

город Зимогорье Славяносербского района – огнем уничтожены домашние вещи и повреждена бытовая техника;

село Паньковка Славяносербского района – горела сухая трава, огнем уничтожен дачный домик;

пгт Княгиновка города Красный Луч – огнем уничтожена крыша жилого дома и гараж;

в городе Антрацит-6 уничтожена летняя кухня во дворе жилого дома;

в городе Свердловске вследствие возгорания уничтожена крыша летней кухни и домашние вещи.

Как сообщалось ранее, жители поселка Ящиково (Перевальский р-н) уже третий день борются с пожаром на сельхозполях.

А в «ДНР» за минувшую неделю ликвидировано более тысячи пожаров, большинство из которых (814) также связаны с горением сухой растительности.

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