Давай, меняться: В «ЛНР» бесплатная форма для первоклашек не соответствует размерам . Новости

В «ЛНР» по распоряжению «главы республики» Игоря Плотницкого в этом году всем первоклассникам должны выдать бесплатную школьную форму. В отдельных городах родители уже получили «обновку». Но размеры будущих учеников собирали в начале лета, а к августу дети выросли, и форма многим не подходит по размерам. А кому-то выдали на 2 размера больше. В этой связи родители объединяются в соцсетях в тематические сообщества по обмену костюмами в поисках нужного размера.

«Хочу обратиться к родителям первоклассников. Все мы получили бесплатную форму к 1 сентября для наших деток. Качество формы хорошее соответствует ГОСТу, но с размерами, увы, многие не угадали. Кому маловата, выросла детвора за лето, а кому и великовата. Конечно, всегда можно ее перешить, но может попробовать обменяться. У меня например, девочка 34 размера, обменяла бы на 32», – написала жительница Алчевска Ольга Пожидаева.

Это предложение оказалось актуальным:

При этом родители жалуются, что не во всех городах еще выдали школьную форму. Например, не получили ее первоклашки Перевальска, Зоринского и других городов.

Как сообщалось ранее, родители неподконтрольной части Луганской области всерьез обеспокоены решением «властей» ввести обязательную школьную форму. Бесплатно форму получают только первоклассники, и только в этом году. Остальным костюмы нужно приобретать самостоятельно. Люди жалуются, что форма, разработанная местными дизайнерами, не из дешевых по местным меркам: